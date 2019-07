Original-Research: KPS AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu KPS AG Unternehmen: KPS AG ISIN: DE000A1A6V48 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 13,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Die in der Vergangenheit getätigten Akquisitionen entwickeln sich besser als erwartet. Prognosen bestätigt - Kursziel: 13,20 EUR , Rating: Kaufen Am 29.07.2019 wurden die 9M-Zahlen der KPS veröffentlicht. Insgesamt liegen die Zahlen im Rahmen der Prognose und wir bestätigten vor diesem Hintergrund unsere Schätzungen. Dabei wurde ein gutes Umsatzwachstum mit einer deutlich überproportionalen Ergebnisverbesserung erzielt. Der Umsatz stieg um 4,4% auf 136,0 Mio. EUR (VJ: 130,3 Mio. EUR ) an, was vornehmlich aufgrund von drei neuen Projekten und den aktuell umsatzstarken Projektphasen erreicht wurde. Somit konnte auch das rückläufige Großkundenprojekt überkompensiert werden. Das EBITDA konnte im gleichen Zeitraum um 23,8% auf 18,7 Mio. EUR (VJ: 15,1 Mio. EUR ) gesteigert werden. Diese Ergebnissteigerung wäre noch signifikanter ausgefallen, sofern sich nicht die in der Vergangenheit übernommen Unternehmen entsprechend gut entwickelt hätten. Durch diese positive Entwicklung und das starke Wachstum wurden weitere Earn-out Zahlungen fällig. Dieser Einmaleffekt belastete das EBITDA in Höhe von 1,2 Mio. EUR . Bereinigt um diesen Effekt lag das EBITDA bei 19,9 Mio. EUR , was einer EBITDA-Marge in Höhe von 14,6% (VJ: 11,6%) entsprechen würde. Im Rahmen der Neunmonatszahlen wurde die Guidance bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz in Höhe von 170 bis 180 Mio. EUR und einem EBITDA von 22 bis 27 Mio. EUR . Vor dem Hintergrund der aktuellen Zahlen wirkt die Guidance konservativ und könnte unseres Erachtens auch übertroffen werden. Wir gehen davon aus, dass sich die Wachstumsstrategie mit einer zunehmenden Innovation, Industrialisierung und Internationalisierung erfolgreich vom Unternehmen umsetzen lässt. Die Marktbedingungen sind weiterhin sehr gut. Die Nachfrage nach IT-Beratung bleibt hoch und der Handel profitiert von dem stark wachsenden E-Commerce-Segment. Weiterhin planen bereits viele Unternehmen den Wechsel auf SAP HANA, was für die KPS AG weitere Aufträge bedeuten sollte. Wir sehen das Unternehmen sehr gut positioniert und bestätigen unsere Prognosen sowie das Kursziel in Höhe von 13,20 EUR . Wir bestätigen unser KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18559.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 30.07.2019 (10:45 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 31.07.2019 (10:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2019 04:01 ET (08:01 GMT)