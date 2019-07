Veganismus erobert den Massenmarkt - der beste Beweis ist der Erfolg des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat. Das noch junge Unternehmen hat starke Zahlen für das zweite Quartal hingelegt. Trotzdem ging die Aktie aufgrund von Gewinnmitnahmen auf Talfahrt. Ein Experte sieht Beyond Meat mittlerweile deutlich positiver.Beyond Meat ist der Shooting-Star an der Börse. Trotz des Crashs nach den Zahlen liegt die Aktie seit dem IPO Anfang Mai immer noch sagenhafte 680 Prozent im Plus.Viel zu viel, meinen ...

