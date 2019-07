Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien nach Zahlen zum zweiten Quartal von 202 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kennziffern hätten aufgezeigt, wie ein höherer SUV-Anteil beim Fahrzeugabsatz einen bedeutenden Ergebnisbeitrag leisten könne, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Trend dürfte sich auf absehbare Zeit nicht verlangsamen. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für den Autokonzern der Jahre 2019 und 2020./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 16:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 16:40 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

