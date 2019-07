flatex Morning-news DAX update

Die Vorgaben für die asiatisch-pazifischen Indizes aus Europa und den USA vom Vortag waren schwach. Aus diesem Grund sanken auch die Notierungen bei Nikkei225, Kospi, STI, Hang Seng & Co. Der japanische Nikkei225 verlor zum Beispiel 0,86 Prozent auf 21.521,53 Zähler. Der Hang Seng Index aus Hongkong und der STI aus Singapur hatten Abschläge von über einem Prozent zu verbuchen. Die US-Futures hingegen tendierten seit der asiatischen Handelszeit wieder durchweg fester. Der Xetra-DAX eröffnete mit 12.149,09 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex am Dienstag via Xetra mit einem kräftigen Abschlag von 2,18 Prozent Minus und sackte auf 12.147,24 Punkte ab. Ausgehend vom Verlaufstief des 18. Juli 2019 von 12.172,70 Punkten bis zum Zwischenhoch des 25. Juli 2019 bei 12.599,93 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände lägen bei 12.273/12.336/12.386/12.437/12.499 und 12.600 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 12.110/12.071/12.009/11.908 und 11.846 Punkten in Betracht.

