Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Grenke nach Zahlen und einer Prognosesenkung von 98 auf 88 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus den geringeren Gewinnerwartungen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei allen negativen Veränderungen sei es auch wichtig, zu schauen, was in der Gesamtbetrachtung gleich geblieben ist. Hier nennt Goy unter anderem das Umsatzwachstum, einen niedrigen Steuersatz und Wachstum unter dem Strich./kro/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 05:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

ISIN DE000A161N30

AXC0124 2019-07-31/10:34