Im Vergleich Alte vs. Neue Medienwelt liefen Netflix und ProSieben in den vergangenen Jahren ganz klar auseinander. Netflix stieg immer weiter, ProSieben verlor einen Großteil seines Kurswerts. Bei Netflix endete die Rally jüngst. Bei ProSieben kommen Sie derzeit noch am Mehrjahrestief in die Aktie. Wir finden eine spannende Spekulation. Greifen Sie daher vor den Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...