Apple-Calls mit 112%-Chance bei Erreichen des Allzeithochs

Der Kursverlauf der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) war in den vergangenen Monaten von heftigen Kursschwankungen geprägt. Nachdem die Aktie im Oktober 2018 bei 233 USD ihr Allzeithoch verzeichnete, brach sie in nur zwei Monaten auf 146 USD ein, um sich bis Mitte Mai 2019 wieder auf 211 Euro hochzuarbeiten. Nach einem neuerlichen Kursrutsch auf 175 USD legte die Apple-Aktie seit Anfang Juni 2019 wieder stark zu. Am Tag nach den über den Expertenerwartungen liegenden Quartalszahlen, im Zuge derer sowohl bei Umsatz und Gewinn trotz sinkenden iPhone-Verkaufszahlen hohe Zuwächse vermeldet wurden, legte der Aktienkurs auf bis zu 218 USD zu.

Kann sich die Apple-Aktie in den nächsten Wochen wieder dem bei 233 USD liegenden Allzeithoch annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 225 USD

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 225 USD, Bewertungstag 18.10.19, BV 0,1, ISIN: DE000CU3Q3N4, wurde bei der Apple-Kursindikation von 217,51 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,115 USD mit 0,48 - 0,52 Euro gehandelt.

Wenn die Apple-Aktie in spätestens einem Monat auf das bei 233 USD liegende Allzeithoch bei 233 USD zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,10 Euro (+112 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 202,679 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 202,679 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UY6DYQ2, wurde beim Referenzkurs von 217,51 USD mit 1,39 - 1,40 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Apple-Aktie auf 233 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Apple-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,71 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 194,13 USD

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 194,13 USD, BV 0,1, ISIN: DE000MC24S46, wurde beim Referenzkurs von 217,51 USD mit 2,16 - 2,17 Euro quotiert.

Ein Kursanstieg der Apple-Aktie auf 233 USD wird den inneren Wert des Turbo-Calls auf 3,88 Euro (+79 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de