FRANKFURT (Dow Jones)--OMV hat ihre Ende Januar angekündigte Beteiligung am Raffineriegeschäft der Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) sowie an einem neuen Handels-Joint-Venture finalisiert. Der Kaufpreis betrage 2,43 Milliarden US-Dollar, teilte OMV mit. Bei der Ankündigung im Januar war von etwa 2,5 Milliarden Dollar die Rede.

An Adnoc Refining sowie an dem Joint Venture wird OMV 15 Prozent halten. Beteiligt ist zudem die italienische Eni (20 Prozent). Die restlichen 65 Prozent verbleiben bei Adnoc.

Adnoch Refining besitzt und betreibt mehr als 922.000 Fass Raffineriekapazität pro Tag in Abu Dhabi. Sie beschäftigt den weiteren Angaben zufolge rund 4.700 Mitarbeiter und betreibt den weltweit viertgrößten Raffinerie-Komplex an einem Einzelstandort (Ruwais Ost und West) sowie die Abu Dhabi Raffinerie. Mit einem Anteil von Schwerölen von nahezu null sei die Gesellschaft "hervorragend für IMO 2020 (schwefelarme Schiffstreibstoffe) positioniert", schreibt OMV. Die hochkomplexe Raffinerie sei schon jetzt mit einer Propylenproduktion von über 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr in die Petrochemie integriert.

Das Handels-Joint-Venture werde rund 70 Prozent der Adnoc-Produktion exportieren. Der Handel soll 2020 beginnen, wenn alle erforderlichen Prozesse, Verfahren und Systeme vorhanden sind.

OMV erhöhe durch die Transaktion ihre Raffineriekapazität unmittelbar um 40 Prozent sowie ihre Petrochemiekapazität um 10 Prozent.

