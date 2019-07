Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Nach dem scharfen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt könnte sich der Dax auf niedrigerem Niveau stabilisieren. Doch die Stimmung ist gereizt: enttäuschende Unternehmensberichte, schwache Konjunkturdaten und keine Fortschritte bei den Handelsstreitereien sind nicht vergessen. Die Blicke der Investoren richten sich nun auf die US-Notenbank Fed. Am Abend gilt eine erste Zinssenkung seit zehn Jahren unter Beobachtern als so gut wie sicher. Die Aussicht darauf war in den vergangenen Wochen Kurstreiber für die Rekordrally an den US-Börsen. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß