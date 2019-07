Original-Research: Softline AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Softline AG Unternehmen: Softline AG ISIN: DE000A2DAN10 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 13,30 Euro Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker GJ 2018 mit einem neuen Rekordumsatz und sehr hohem Auftragsbestand abgeschlossen; Hohe Nachfrage nach IT-Beratungsleistungen- und Services ermöglichen eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses; Deutlicher Umsatz- und Ergebnisanstieg für das laufende Geschäftsjahr erwartet; Kursziel: 13,30 EUR (zuvor: 12,90 EUR); Rating: Kaufen Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 hat die Softline-Gruppe ihre Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um rund 8,0% auf 26,02 Mio. EUR (VJ: 24,10 Mio. EUR) deutlich gesteigert und hat damit den Wachstumstrend der Vergangenheit erneut bestätigt. Der Anstieg der Umsatzerlöse resultierte hierbei insbesondere aus dem Geschäftsbereich Consulting, welcher im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 9,9% auf 12,86 Mio. EUR (VJ: 11,70 Mio. EUR) erzielt hat. Darüber hinaus konnte zum Ende des Geschäftsjahres 2018 der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahr um 49,3% auf 23,3 Mio. EUR (VJ: 15,60 Mio. EUR) massiv gesteigert werden. Die positive Umsatzentwicklung der vergangenen Geschäftsperiode hat sich auch in der operativen Ergebnisentwicklung widergespiegelt. So konnte mit 0,81 Mio. EUR ein operatives Ergebnis (EBITDA) auf nahezu Vorjahresniveau erreicht werden. Das Betriebsergebnis sowie der Umsatz lagen damit im Rahmen der angepassten Umsatz- und Ergebnis-Guidance des Unternehmens. Laut Unternehmensangaben haben Investitionen in den Personalstamm und in die zukünftige Geschäftsentwicklung sowie ergebnisbelastende Einmaleffekte (Grippewelle, kundenbedingte Projektverzögerungen) einer besseren Ergebnisentwicklung entgegengewirkt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte Softline erneut von der besonders starken Marktstellung im Heimatmarkt Deutschland, von vergangenen Investitionen in den Mitarbeiterstamm, der Fokussierung auf Kernportfoliothemen sowie von der erfolgreichen Zusammenarbeit mit bestehenden Partnerunternehmen profitieren. Die Softline-Gruppe strebt auch im laufenden Geschäftsjahr die Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses durch den Ausbau der Geschäftsaktivitäten in der DACH-Region sowie in Nord-, Ost- und Südeuropa mit der Fokussierung auf ihre Kernportfoliothemen an. Daher rechnet der ITKonzern für das aktuelle Geschäftsjahr mit einem erneuten Umsatzanstieg auf ca. 27,0 bis 29,0 Mio. EUR. Hierbei soll ein Betriebsergebnis (EBITDA) zwischen 1,10 bis 1,30 Mio. EUR erzielt werden. Vor dem Hintergrund der starken Marktpositionierung in der DACH-Region, dem hohen Auftragsbestand sowie der Forcierung der Internationalisierung, erwarten wir für den Softline-Konzern in den kommenden Jahren eine dynamische Geschäftsentwicklung. Hierbei sollten bedingt durch erwartete einsetzende Skaleneffekte das operative Ergebnis überproportional gesteigert werden können. Entsprechend kalkulieren wir für das laufende Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen in Höhe von 27,55 Mio. EUR sowie einem EBITDA in Höhe 1,11 Mio. EUR. Für die darauffolgenden Geschäftsjahre 2019 und 2020 erwarten wir Umsatzerlöse (EBITDAs) in Höhe von 33,13 Mio. EUR (1,88 Mio. EUR) bzw. 37,80 Mio. EUR (2,55 Mio. EUR). Basierend auf der aktuellen Unternehmensprognose und der bisherigen Unternehmensentwicklung haben wir unsere bisherigen Schätzungen angepasst. Auf Basis unserer Schätzungen für die zukünftige Unternehmensentwicklung haben wir die Softline-Gruppe mithilfe unseres DCF-Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert von 13,30 EUR je Aktie (zuvor: 12,90 EUR je Aktie) ermittelt. Unsere Kurszielerhöhung resultiert hauptsächlich aus dem eingesetzten 'Roll-Over-Effekt' (Kurszielbasis nun bezogen auf das darauffolgende Geschäftsjahr 2020). Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich weiterhin das Rating KAUFEN. Durch den weiteren Ausbau der Marktanteile in den Kernportfoliobereichen im Heimatmarkt und der Forcierung der Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten, sollte in den kommenden Jahren der profitable Wachstumskurs weiter fortgesetzt werden können. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18563.pdf

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 31.07.19 (10:07 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 31.07.19 (10:30 Uhr)

