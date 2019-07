Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Aktie des Flughafenbetreibers sei relativ niedrig bewertet, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings rechne er damit, dass sich das Papier auch weiterhin schlechter oder maximal analog zum Sektordurchschnitt entwickeln wird./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 17:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005773303