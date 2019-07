Bonn (www.anleihencheck.de) - Die hiesigen Kapitalmarktrenditen verblieben auch im Juli klar im negativen Bereich, so die Analysten von Postbank Research.Mit -0,41% habe die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen Anfang Juli auf Schlussstandsbasis ein neues historisches Tief erreicht. Der nachfolgend einsetzende Aufwärtstrend habe die Rendite zwar zwischenzeitlich bis auf -0,22% ansteigen lassen, habe allerdings nur kurz gewährt. Im Anschluss habe wieder eine kontinuierliche Abwärtsbewegung eingesetzt. Insbesondere im Umfeld der EZB-Ratssitzung am 25. Juli sei es zwischenzeitlich noch einmal zu heftigeren Ausschlägen gekommen. So habe die Bundrendite nach Veröffentlichung der Ratsentscheidungen bis auf ein neues Verlaufstief von -0,42% nachgegeben, bevor Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi, die von einigen Marktakteuren als relativierend wahrgenommen worden seien, wieder für eine Gegenbewegung gesorgt hätten. Aktuell rentieren 10-jährige Bunds mit -0,39% um 3 Basispunkte niedriger als zum Zeitpunkt unserer letzten Ausgabe von "Zinsen und Währungen" Anfang Juli, während es am kurzen Ende des Kapitalmarkts per saldo keine Veränderung gegeben hat, so die Analysten von Postbank Research. ...

