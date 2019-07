Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einer zwischenzeitlichen Erholung ist der 10/2-Spread von Bundesanleihen wieder auf rund 0,4 Prozentpunkte gesunken, so die Analysten der Helaba.Erst eine Aufhellung der Konjunkturperspektiven könne Raum für eine Gegenbewegung geben. Bis dahin dürfte die Zinskurve relativ flach bleiben. Eine Inversion der Kurve sei nur im Krisenfall und einer massiven Flucht in sichere Häfen wahrscheinlich. Andererseits sei der Renditevorteil langer Laufzeiten derzeit so niedrig wie zuletzt 2015. Damals sei es zu erheblichen Kursverlusten bei deutschen Renten gekommen. (31.07.2019/alc/a/a) ...

