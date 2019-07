Guten Morgen,die Berichtssaison neigt sich langsam dem Ende zu und die ersten Schlussfolgerungen können gezogen werden, insbesondere für die Wall Street. Das Ergebnis: Im Durchschnitt sind die Zahlen besser als erwartet ausgefallen, allerdings trifft das in erster Linie auf jene Unternehmen zu, die nicht zu den Multinationalen gehören. Jene Konzerne, die den größten Teil ihrer Geschäfte im Ausland tätigen, sind offensichtlich weit anfälliger für die Tarifstreitigkeiten zwischen den USA und China als bislang angenommen.Laut der ersten Auswertungen durch FactSet verzeichneten diese Unternehmen einen beachtlichen Gewinnrückgang von 13,6%, verglichen mit einem Gewinnzuwachs von 3,2% bei jenen Unternehmen, die mehr als 50% ihres Umsatzes in den USA erwirtschaften. Dieses Bild hat sich in den vorigen Monaten stetig verschlechtert - vor Beginn der Berichtssaison wurde für die großen Multis noch ein Rückgang von 9,3% prognostiziert.

