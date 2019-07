Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide von 126 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Preismacht der Industrie beginne sich zu offenbaren, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der französische Gasekonzern habe eine Bewertungslücke zur globalen Konkurrenten von 25 Prozent, begründete er sein Kaufvotum./elm Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 21:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-07-31/11:18

ISIN: FR0000120073