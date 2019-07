Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC nach der Vorlage der Quartalsergebnissen von 92 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Erholung im Kerngeschäft mit der Dialyse in den USA laufe nach Plan, schrieb Analyst Sebastian Walker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Heimdialyse biete weiterhin deutliches Aufwärtspotential für FMC-Aktien. Jüngste Vorschläge der US-Regierung für Modelle, die mehr für Heimdialyse statt für die stationäre Dialyse zahlen, wirkten unterstützend./elm/ims Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 23:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005785802