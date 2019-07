Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen von 6600 auf 6500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal auf vergleichbarer Basis wie auch eine niedrigere Prognose für das Gesamtjahr hätten die Erwartungen enttäuscht, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren müssten wohl noch länger auf einen nachhaltigen Wandel warten. Es komme auf die Entscheidungen des Managements im Februar 2020 an. Der Bewertungsabschlag gegenüber Konkurrenten sei gerechtfertigt./elm/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-07-31/11:43

ISIN: GB00B24CGK77