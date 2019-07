Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aixtron nach Quartalszahlen aus der vergangenen Woche auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Nachdem das Management zuletzt im Zuge des US-Huawei-Embargos noch zurückhaltende Aussagen über das Geschäft gemacht hatte, war nun von einer anziehenden Nachfrage, speziell aus Asien die Rede, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das deute darauf hin, dass eine alternative Lieferkette in China derzeit womöglich schneller als gedacht errichtet wird. Davon könnte Aixtron las Halbleiterindustrie-Ausrüster besonders stark profitieren./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-07-31/11:43

ISIN: DE000A0WMPJ6