Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach der Vorlage der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Das bereinigte Nettoergebnis habe die Konsensschätzung um 14 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe seine Prognosen nur geringfügig verändert. Der organische freie Mittelfluss (Free Cash Flow) sollte sich im zweiten Halbjahr verbessern. Der Verschuldungsgrad bleibe hoch und werde sich möglicherweise erst 2020 reduzieren, wenn der Hauptteil der anvisierten Veräußerungsgelder eingegangen ist./elm/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 20:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-07-31/11:54

ISIN: GB0007980591