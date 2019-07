Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben sowohl ihr "Buy"-Anlagevotum als auch ihr Kursziel von 45,0 Euro für die Aktien des Maschinenbauers Andritz bestätigt.

Die RCB-Expertin Teresa Schinwald geht in ihrer jüngst veröffentlichten Studie auf die geplante Restrukturierung bei der Andritz-Tochter Schuler ein. Obwohl die dadurch erwarteten "cashwirksamen" Aufwendungen noch im Rahmen der Erwartungen lägen, hätten doch einige Anleger mit höheren Kosten gerechnet, so Schinwald. Wie zu Beginn der Woche bekannt wurde, baut der Anlagenbauer bei seiner deutschen Tochterfirma rund 500 Stellen ab, um die Kapazitäten an die schwächelnde Nachfrage anzupassen.

Die Analystin streicht auch die Entwicklung im Pulp&Paper-Segment des heimischen Unternehmens hervor. Hier prognostiziert sie einen weiteren Anstieg der Auftragseingänge - nicht zuletzt auch durch einen Auftrag im mittleren dreistelligen Millionenbereich, welchen man Mitte Juli an Land zog.

Am Mittwoch notierten die Andritz-Titel am späten Vormittag an der Wiener Börse mit minus 0,37 Prozent bei 32,54 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

ISIN: AT0000730007