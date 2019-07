Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Insgesamt habe der Konzern ein beruhigendes Zahlenwerk vorgelegt und die Prognose dabei auch noch angehoben, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim vielfach diskutierten Nordamerika-Geschäft der Infusionssparte Kabi seien die Umsätze aus eigener Kraft zwar zurückgegangen. Dem stehe aber eine stabile Marge entgegen, was gut sei./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-07-31/12:06

ISIN: DE0005785604