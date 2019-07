Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt setzte sich der weitgehend impulslose Handel vom Wochenauftakt gestern fort, so die Analysten von Postbank Research.Negative Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu den Verhandlungen mit China im Handelsstreit und kräftig sinkende Kurse an den europäischen Aktienmärkten hätten nur für eine geringfügig steigende Nachfrage nach als sicher geltenden Bundesanleihen gesorgt. Die 10-jährige Bundrendite sei um 1 Basispunkt auf -0,40% gesunken. ...

