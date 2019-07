Linz (www.anleihencheck.de) - Ein Blick auf die Entwicklung der Sichteinlagenstände der Schweizer Nationalbank (SNB) von letzter Woche offenbarte einen Anstieg um 1,7 Milliarden CHF auf 581,2 Mrd. CHF, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Kenner der SNB würden dahinter eine Wiederaufnahme von Deviseninterventionen (Fremdwährungskäufen) vermuten. Damit habe der Zug von Investoren in den "sicheren Hafen" des Schweizer Franken zumindest kurzfristig unterbrochen werden können. Die Aussichten seien wie folgt: Der CHF bleibe unter Druck und werde seitwärts zwischen 1,0960 und 1,1080 erwartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...