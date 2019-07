Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa haben den positiven Jahresauftakt im zweiten Quartal fortgesetzt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAktien (ISIN DE0009757740/ WKN 975774).Der EURO STOXX 50-Index habe 3,6 Prozent gewonnen, der marktbreite STOXX Europe 600-Index habe 1,5 Prozent zugelegt. Maßgeblich dazu beigetragen habe die geldpolitische Kehrtwende der Europäischen Zentralbank (EZB). EZB-Präsident Mario Draghi habe nach der jüngsten Sitzung der Zentralbank den Kurs für weitere geldpolitische Lockerungen in den nächsten Monaten vorgegeben. Die Marktteilnehmer würden davon ausgehen, dass die EZB in diesem Jahr die Leitzinsen senken dürfte. Auch die US-Notenbank Federal Reserve habe ihre geldpolitische Wende auf ihrer Sitzung im Juni vollendet. ...

