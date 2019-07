Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von UniCredit über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit den beiden ETFs könnten Anleger an der Wertentwicklung von Unternehmen aus dem EURO STOXX-Index partizipieren, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen würden. Die Referenzindices würden die ESG-Ausschlusskriterien des Datenanbieters Sustainalytics verwenden, die sich an den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zu Menschen- und Arbeitsrechten, Umwelt, Geschäftsethik und Korruptionsbekämpfung orientieren würden. ...

