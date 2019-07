Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 605 Pence belassen. Angesichts umfangreicher Instandsetzungsmaßnahmen hätten sowohl er als auch die Anleger schwache Resultate befürchtet, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schließlich aber habe der Ölkonzern ordentlich abgeschnitten, auch wenn die Qualität der Geschäftszahlen diskussionswürdig sei./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 02:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-07-31/12:14

ISIN: GB0007980591