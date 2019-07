Die gesamte Halbleiterbranche macht momentan schwierige Zeiten durch. Angesichts sich eintrübender Konjunkturperspektiven, der Flaute der Autoindustrie und des Zollstreits zwischen den USA und China gehört die Phase permanenten großen Wachstums auch für Infineon zunächst der Vergangenheit an. Der Münchner Chiphersteller legt am morgigen Donnerstag (1. August) seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal (per Ende Juni) vor.Die Angst vor einer deutlichen konjunkturellen Abkühlung der heimischen Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...