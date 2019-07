Mit einem kleinen Plus dürfte die Wall Street am Mittwoch in den Handel starten. Bis zur mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank um 20 Uhr MESZ dürfte sich der Handel in recht ruhigen Bahnen bewegen. Der Markt rechnet bei der ersten Zinssenkung seit 2008 mit einer Reduzierung um 25 Basispunkte auf 2,00 bis 2,25 Prozent. Der "kleine" Zinsschritt ist einerseits umstritten, andererseits allerdings gut begründbar und ebenso gut kommuniziert.

Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,2 Prozent zu.

Daneben dürften die über den Erwartungen der Analysten ausgefallenen Quartalszahlen von Apple das Sentiment stützen. Der Konzern hat im dritten Geschäftsquartal belastet von rückläufigen iPhone-Umsätzen zwar weniger verdient, die Erwartungen der Analysten aber sowohl bei Umsatz als auch Gewinn übertroffen. Zudem gab Apple einen guten Ausblick auf das laufende Quartal. Für die Aktie geht es um 4,1 Prozent nach oben.

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China treten dagegen etwas in den Hintergrund. Jedoch soll die jüngste Runde der Gespräche schon wieder beendet sein - über Ergebnisse wurde nichts bekannt. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag noch einmal den Druck auf China erhöht. Dazu kommt der weiter ungelöste Konflikt im Persischen Golf.

Dagegen dürfte die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) mit Abgaben starten, vorbörslich geht es für die Papiere um 5,7 Prozent abwärts. Der Halbleiterkonzern hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes zwar getroffen, enttäuschte aber mit seinem Umsatzausblick.

Der Süßwarenkonzern Mondelez hat im zweiten Quartal dank guter Geschäfte mit Keksen und Schokolade die Umsätze deutlich erhöht. Angesichts des etwas besser als erwartet ausgefallenen Abschneidens hat der US-Konzern den Umsatz- und den Gewinnausblick leicht erhöht. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv, nach der Schlussglocke ging es um 1,3 Prozent aufwärts.

Auch der Spiele-Hersteller Electronic Arts hat bei Umsatz und Ergebnis die Markterwartungen überboten. Die Titel gewinnen vorbörslich knapp 6 Prozent.

