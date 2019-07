Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das zweite Quartal sei schwächer als gemeinhin erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe auf vergleichbarer Basis nur moderat zugelegt. Regional zeigten sich Unterschiede: Während etwa das Ebitda in Nordamerika auch wegen des Wetters fiel, sorgten höhere Preise in West- und Südeuropa für einen Anstieg./elm/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 05:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006047004