Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,40 Euro belassen. Die Zahlen der Sparte CorSo des Rückversicherers Swiss Re lieferten bei den Preisen ein gutes Omen für die Tochter XL des französischen Versicherers, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Axa-Zahlen am Donnerstag dürften bei wesentlichen Kennziffern über den Prognosen liegen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 08:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 08:16 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-07-31/12:42

ISIN: FR0000120628