Viele Unternehmen in der Euro-Zone sind angesichts globaler Risiken verunsichert - der Arbeitsmarkt sendet trotzdem positive Signale.

Die Wirtschaft der Euro-Zone hat ihr Wachstum im zweiten Quartal angesichts von schwächerer Weltkonjunktur, Handelskonflikten und nahendem Brexit halbiert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zwischen April und Juni nur noch um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer Schnellschätzung mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Plus in dieser Höhe gerechnet, nach einem Anstieg von 0,4 Prozent zu Jahresbeginn. Details zur Entwicklung von Konsum, Exporten und Investitionen wurden noch nicht genannt.

Während die nach Deutschland zweitgrößte Euro-Volkswirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...