Die griechische Wirtschaft wird nach Prognose der Regierung im kommenden Jahr mehr als doppelt so stark wachsen wie die Euro-Zone. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte wegen höherer Investitionen, einer kräftigeren Binnennachfrage und Steuersenkungen um 2,8 Prozent zulegen, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Haushaltsplan.

