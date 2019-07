München (ots) -



- Neue Musik-Kooperation mit Warner Music - Werbetrenner und Trailer mit den Top-Hits "Truth Hurts" und "Juice" - Ab sofort on air



Prince, Clean Bandit und Missy Elliot haben schon mit ihr zusammengearbeitet, und auch Rihanna gehört zu ihren Fans - Melissa Jefferson ist unter ihrem Spitznamen Lizzo aktuell eine der gefragtesten Künstlerinnen weltweit. Ob als Sängerin, Songschreiberin, Rapperin oder twerkende Querflötenspielerin, sie begeistert Fans wie Kritiker gleichermaßen. Dabei lässt sich die 31-jährige Amerikanerin in keinerlei Schublade stecken. Geprägt von Gospelklängen, mischt sie musikalisch Pop, R&B und Hip-Hop zu vielseitigen Arrangements mit gesellschaftlicher Botschaft. Besonders populär sind ihre einzigartigen Bühnen- und TV-Auftritte ihrer eingängigen Feel-Good-Songs. Auch bei RTL II sorgen ab sofort ihre beiden Powersongs "Truth Hurts" und "Juice" für heiße Beats.



In den kommenden drei Monaten ist Lizzo erstmals bei RTL II on air zu sehen. In jeweils zwei Werbetrennern und Promoblock-Closern performt sie ihren aktuellen Top-Ten-Hit "Truth Hurts" und ihren bislang populärsten Track "Juice". Vor gebrandeter violetter Kulisse tritt Lizzo unter anderem mit dem RTL II-Signature-Move auf. Im aktuellen Spielfilm-Highlight-Trailer ist Lizzo bildgewaltig zwischen Gerard Buttler, Tom Cruise und Channing Tatum mit Ausschnitten aus ihrem Videoclip zu "Truth Hurts" zu sehen. Des Weiteren ist ein RTL II-Image-Trailer mit Lizzo geplant. Beworben werden mit den neuen on-air-Elementen u.a. die Highlights im Sommer bei RTL II.



Carlos Zamorano, Chief Marketing & Communications Officer RTL II: "Lizzo ist der Rising Star im internationalen Pop-Business. Als starke, authentische und selbstbewusste Frau, die mit ihren positiven Songs einfach jeden ansteckt, sich aber zugleich keinen Konventionen unterordnet, passt sie perfekt zu RTL II und unserem Programm. Wir freuen uns, mit Lizzo eine Ausnahmekünstlerin gefunden zu haben, die sich wie RTL II etwas traut und jederzeit ihrer Einzigartigkeit treu bleibt. Wir danken Warner Music für dieses perfekte Match."



"Lizzo steht für Positivität, Energie und eine starke Meinung - genau wie RTL II", sagt Ivo Bacic, Head of Media Cooperations bei Warner Music Central Europe. "Wir freuen uns, unserer langjährigen erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit RTL II mit dieser perfekten Kombination einen weiteren Meilenstein hinzufügen zu können."



"Cuz I Love You" ist Lizzos Major-Debütalbum, das am 19. April 2019 bei Warner Music erschienen ist und sogleich auf #1 der Billboard-R&B-Charts eingestiegen ist.



