Heute (31.07.) gilt es! Die Finanzmärkte blicken zuversichtlich, aber auch durchaus ein wenig nervös, in Richtung USA. Die US-Notenbank wird den Märkten ihre Leitzinsentscheidung kommunizieren und über die begleitenden Kommentare möglicherweise weitere Signale in Bezug auf ihre Strategie für die nähere Zukunft geben. Die durchaus ambitionierte Erwartungshaltung der Finanzmärkte an die FED hatten wir bereits an anderer Stelle thematisiert. Nun muss ...

