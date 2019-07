Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen kommender Woche auf "Buy" mit einem Kursziel von 355 dänische Kronen belassen. Es zeige sich kein Bruch im Trend der Preis/Mix-Effekte bei dem Pharmakonzern, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der von ihm jedes Quartal durchgeführte Vergleich mit Produkten der Konkurrenz sei in diesem Quartal besonders relevant, da die Reform in Teilen der US-Krankenversicherung greife./elm/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 11:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-07-31/13:08

ISIN: DK0060534915