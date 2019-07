Linz (www.anleihencheck.de) - Heute Abend wird die Zinssitzung der US-Notenbank mit einem Zinsschritt enden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Viele Devisenexperten würden vermuten, dass es zu einer Zinssenkung um 0,25% kommen werde und nicht zu einer Senkung um 0,50%. Spannender würden im Anschluss die Äußerungen von US-Notenbankchef Powell. Sei die Senkung der Startschuss zu einer Reihe von weiteren Zinsschritten oder bleibe die FED weiterhin vorsichtig und entscheide in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Daten? Diese Frage werde man morgen beantworten können. EUR/USD sollte heute Abend volatil sein und werde in einer Range zwischen 1,1050 und 1,1200 erwartet. (31.07.2019/alc/a/a) ...

