Wien (www.fondscheck.de) - Von Energieeffizienz bis hin zu Wasseraufbereitungsanlagen: Aktienstrategien, die sich auf Unternehmen mit positivem Beitrag zu Umwelt- und Klimawandel-Entwicklungen fokussieren, gewinnen nicht zuletzt aufgrund von "Fridays for Future" & Co. zunehmend an Beliebtheit, so die Experten von "e-fundresearch.com". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...