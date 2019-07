Die Logwin AG (ISIN: LU1618151879) realisiert für Kunden aus Industrie und Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern hat im bisherigen Jahresverlauf 2019 seinen Umsatz von 540,1 Mio. Euro auf 560,1 Mio. Euro gesteigert. Zu der Umsatzentwicklung haben beide Geschäftsfelder Air + Ocean und Solutions beigetragen. Im Geschäftsfeld Air + Ocean ist der Umsatzanstieg im Wesentlichen auf leicht gesteigerte Frachtvolumen sowie im Durchschnitt leicht gestiegene Frachtraten in der Seefracht zurückzuführen. In der Luftfracht ging der Umsatz dem allgemeinen Marktumfeld folgend aufgrund von gesunkenen Volumen und Frachtraten zurück. Im Geschäftsfeld Solutions resultiert der Umsatzanstieg überwiegend aus einer erfreulichen Mengen- und Preisentwicklung bei den internationalen Transportaktivitäten. Die Entwicklung in der Kontraktlogistik und im deutschen Transportnetzwerk wirkte dämpfend ...

