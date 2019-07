EZB kündigt neue Gelddruckprogramme an - der Euro wertet daraufhin ab - Gold in Euro steigt Der primäre Grund der Goldrallye in den vergangenen Wochen war die Trendwende in der US-Geldpolitik zu Jahresbeginn und die Aussicht auf eine erste Zinssenkung zur US-Notenbanksitzung am 31. Juli. Diese lockere Geldpolitik wird den Dollar abwerten, weshalb die Weltwährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...