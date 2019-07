Dirk Messner wird zum 1. Januar 2020 neuer Präsident des Umweltbundesamtes. Die Bundesregierung stimmte dem Personalvorschlag von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) heute zu, wie das BMU mitteilt. Der 57-Jährige Messner tritt dabei die Nachfolge von Maria Krautzberger an, die zum Jahresende in den Ruhestand geht. Aktuell ist Messner Direktor des "Institute for Environment and Human Security" ...

