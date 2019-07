Die Deutsche Bank hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Mit einem erzielten Wachstum von 6,8 Prozent dürfte der Konzern ohne Zweifel die Liste der besten europäischen Kosmetikproduzent anführen, schrieb Analystin Eva Quiroga-Thiele in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings könne es trotzdem sein, dass die Ergebnisse nicht gut genug sind, da der Markt noch mehr erwartet hat./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-07-31/13:30

ISIN: FR0000120321