Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8000 Pence belassen. Sie habe im Vorfeld keine großen Erwartungen an das flächenbereinigte Wachstum im zweiten Quartal gehabt, schrieb Analystin Eva Quiroga-Thiele in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch habe das Unternehmen diesmal enttäuscht. Wie in den vergangenen sechs Quartalen liefen die Geschäfte in der Sparte Haushalt Hygiene aber wieder solide - wenngleich dies immer noch lediglich höheren Preisen zu verdanken war./kro/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2019-07-31/13:46

ISIN: GB00B24CGK77