Mainz (ots) - Das Ochotskische Meer ist einer der letzten fast menschenleeren

Flecken der Erde. Mit seinem Film "Wale, Robben, Riesenbären - Das

Ochotskische Meer " macht der österreichische Regisseur Franz Hafner

erstmals dieses Randmeer des Pazifiks, das von Sibirien, der

Halbinsel Kamtschatka und der japanischen Insel Hokkaido umschlossen

wird, bekannt. Viele Jahrzehnte war das Gebiet wegen der dort

angesiedelten Straf- und Arbeitslager, der Gulags, nicht zugänglich.

"Terra X" zeigt die Dokumentation am Sonntag, 4. August 2019, 19.30

Uhr. Drei Jahre und circa 300 Drehtage haben Hafner und sein Filmteam

benötigt, um die Vielfalt und den Zauber der Region einzufangen.



Im Winter ist das Ochotskische Meer zum großen Teil monatelang mit

Eis bedeckt, im Sommer peitschen Taifune meterhohe Wellen auf.

Einerseits ist das Klima extrem rau, das Meer bedrohlich,

andererseits konnte hier eine der artenreichsten Lebensgemeinschaften

der Erde die Zeit überdauern. Das Meer, ungefähr viermal so groß wie

Deutschland, ist Lebensraum für Millionen Lachse, Dorsche und

Pazifische Pollacks. Auch Seelöwen, verschiedene Robbenarten und

Meeresriesen wie Buckelwale oder Orcas leben hier. Die Küsten

bevölkern nicht nur mächtige Braunbären, sondern auch bedrohte

Tierarten wie Riesenseeadler, Seeotter, Nördliche Seebären und

Stellersche Seelöwen.



Die Dokumentation "Terra X: Wale, Robben, Riesenbären - Das

Ochotskische Meer" ist ab Samstag, 3. August 2019, in der

ZDFmediathek unter terra-x.zdf.de abrufbar. Das Video ist zum

Embedding mit Verweis auf "Terra X" für alle Interessierten

freigegeben. Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/Lai/



