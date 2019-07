Die SpVgg Unterhaching hat einen glänzenden Start auf dem Börsenparkett hingelegt. Die Aktie des Drittligisten beendete den Handel am gestrigen Dienstag mit einem Plus von 24 Prozent. Der erste Kurs lag bei 8,20 Euro. Im Hoch notierte die Aktie sogar mit einem Plus von 35 Prozent. Aktuell notiert das Papier bei 12,65 Euro. Lohnt sich noch der Kauf der Aktie?Die SpVgg Unterhaching hat das Börsenparkett betreten. Innovativ oder verrückt? Vielleicht von allem etwas. Sei's drum. Jedenfalls wird die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...