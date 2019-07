Die Haching-Aktie (WKN: A2TR91) feierte gestern erfolgreich ihre Börsenpremiere mit einem Kursanstieg um +32% auf 10,69 Euro. Heute explodiert die Fußballaktie weiter auf bis zu 13,70 Euro. Geschäftsführer Schwabl zeigt sich zuversichtlich, dass "ein Börsengang der richtige Weg ist" und "ein ambitionierter und schuldenfreier Drittligist auch für Anleger interessant sein kann."

Nach dem gestrigen 2:2 beim KFC Uerdingen liegt die Spielvereinigung nach drei Spielen ungeschlagen auf dem vierten Tabellenplatz knapp hinter den Aufstiegsplätzen zur 2. Bundesliga und lässt damit einen großen Teil der hochgehandelten Konkurrenz hinter sich. In unserer Erstvorstellung zeigten wir die wichtigsten Eckpunkte zum IPO. Heute beleuchten wir die möglichen Kurschancen in der Haching-Aktie.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Von der Bundesliga bis zur vierten Liga war in den zurückliegenden 19 Spielzeiten für die SpVgg Unterhaching alles drin. In der letzten Bundesliga-Saison 2000/2001 schlug Haching zuhause gar den FC Bayern mit 1:0. Die Liga-Zugehörigkeit ist es auch, die entscheidend über das Kurspotenzial der Haching-Aktie bestimmen dürfte.

Bei einem Aufstieg explodieren die Einnahmen

Der TV-Geldtopf in der 2. Bundesliga wie auch die Einnahmen durch Sponsoring und Ticketing sind um ein Vielfaches größer als jeweils in der dritthöchsten Spielklasse. Die TV-Einnahmen würden sich im Aufstiegsfall verzehnfachen auf dann 10 Millionen Euro. Die Kosten für die erste Mannschaft würden ebenfalls sprunghaft steigen, allerdings bei weitem nicht so stark wie die Einnahmenseite. In der dritten Liga sind die Spieler mit stark leistungsbezogenen Verträgen ausgestattet.

Jubeln Hachings Spieler bald in der 2. Bundesliga? Quelle: spvggunterhaching.de

Sportlich bewertet bei Drittliga-Verbleib

Nach eigenen Angaben seien in der dritten Liga Aufstiegsambitionen und finanzielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...