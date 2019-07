Wien (www.fondscheck.de) - Wegen der Mini-Zinsen entdecken immer mehr Deutsche Fondssparpläne als echte Alternative, so die Experten von "FONDS professionell".Ausgewogene Mischfonds, die je nach Marktlage mal in Anleihen und mal in Aktien aus aller Herren Länder investieren könnten, würden derzeit nicht gerade zu den Lieblingen der Anleger gehören. Das zeige zumindest ein Blick auf die Mittelzu- und Abfluss-Statistik des Datenbankanbieters Mountain View. Demnach hätten Investoren im ersten Halbjahr knapp vier Milliarden Euro aus der Fondsgruppe abgezogen. Den auf Zehn-Jahres-Sicht weniger rentierlichen, anleihenorientierten Pendants hätten sie hingegen 14,82 Milliarden Euro anvertraut. ...

