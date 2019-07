Die Analysten der Credit Suisse (CS) haben das Anlagevotum "Outperform" für die Titel der BAWAG bestätigt. Das Kursziel wurde allerdings von 49,0 auf 50,0 Euro leicht erhöht.

Die Zweitquartalszahlen der heimischen Großbank seien ordentlich und der Umsatz des Unternehmens höher als erwartet ausgefallen. Speziell die Bestätigung des Gewinnziels für das Gesamtjahr 2019 sieht der Analyst Marcell Houben als besonders wichtig, auch mit Blick auf die Konkurrenz am Bankensektor. Die etwas höher als erwarteten Kosten, seien großteils auf die M&A (Mergers & Aquistions) -Aktivitäten des Geldhauses zurückzuführen.

Die geplanten Firmenübernahmen im Ausland seien laut dem CS-Experten nun auch glaubwürdiger durch die veröffentlichten Quartalszahlen.

Beim Gewinn je Aktie erwartet Houben für 2019 5,25 Euro. In den beiden Folgejahren soll der Gewinn je Titel bei 5,96 bzw. 6,71 Euro liegen. Dividendenseitig rechnet der Analyst für 2019 mit einer Auszahlung je Aktie von 2,62 Euro. 2020 und 2021 soll eine Dividende von 2,98 bzw. 3,35 Euro ausgeschüttet werden.

Am Mittwochnachmittag notierten die BAWAG-Aktien an der Wiener Börse mit plus 0,56 Prozent bei 36,02 Euro.

Analysierendes Institut Credit Suisse

