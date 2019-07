Die PRIMEPULSE SE befindet sich konsequent auf Kurs in Richtung der Umsatzmilliarde.

Nach dem fulminant gescheiterten Börsengang im Herbst letzten Jahres, versucht Primepulse nun den Markt mit Fakten zu beeindrucken und um wohl dann wieder einen zweiten Versuch zu starten. Wir wären nicht überrascht demnächst mehr von der Gesellschaft zu hören.

Nach einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 setzt die technologieorientierte Unternehmensgruppe mit Sitz in München ihr dynamisches Wachstum im laufenden Jahr fort und verfolgt ambitionierte Pläne, die Marktposition weiter auszubauen. "Mit hohen zweistelligen Wachstumsraten in 2018 haben wir ein weiteres Kapitel unserer Erfolgsgeschichte geschrieben", fasst PRIMEPULSE Co-Founder und CEO Klaus Weinmann die Entwicklung der Unternehmensgruppe zusammen. Der PRIMEPULSE Konzernumsatz ist um starke 85,4 Prozent auf 785,3 Mio. Euro gewachsen mit einer ebenso beeindruckenden Steigerung des Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen).

Rückblick

Bei der Umsetzung ihrer ambitionierten Wachstumsstrategie wurden im Geschäftsjahr 2018 in der PRIMEPULSE Gruppe mehrere Gesellschaften und Beteiligungen erworben. Am bedeutendsten für den Konzern war die Akquisition der KATEK, einem der führenden Elektronikdienstleister in Deutschland, mit der die PRIMEPULSE Gruppe ihre Aktivitäten im Zukunftsmarkt Electronics ausgebaut hat. Zudem wurde der Geschäftsbereich Vision Technology, der die Aktivitäten der STEMMER IMAGING (seit Juni 2017 Teil des PRIMEPULSE Konzerns) umfasst, ausgeweitet. Der erfolgreiche Börsengang in 2018 der STEMMER IMAGING, einem der führenden Anbieter für Industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision) in Europa, ermöglicht eine Beschleunigung des Wachstumskurses und den strategischen Ausbau des Geschäfts.

"Somit stand das abgelaufene Geschäftsjahr ...

