Claim "Digital. Einfach. Günstiger." unterstreicht die

Markenpositionierung

- Neue Webseite, moderne Tarifrechner und bedarfsgerechter Content

erleichtern Kunden den Versicherungsabschluss Die HUK24 (www.huk24.de) startet mit einem komplett überarbeiteten Online-Auftritt in die für die Versicherungsbranche besonders wichtige zweite Jahreshälfte. Die neue Website wurde optisch, inhaltlich und technologisch völlig neu konzipiert.



Der Versicherer will sich hierdurch langfristig die Marktführerschaft bei den Direktversicherern in Deutschland sichern. Auch das Corporate Design wurde weiterentwickelt. Ein neues Logo und der Claim "Digital. Einfach. Günstiger." unterstreichen die Markenpositionierung des 2001 gegründeten Online-Versicherungspioniers.



Zielsetzung der jüngsten Neuerungen ist die datenbasierte Steuerung der gesamten Customer Journey und damit ein neues Markenerlebnis für den Nutzer. Dies wird ermöglicht durch neue Funktionalitäten wie Personalisierung, Datenvorbelegung, Vereinfachung und eine auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnittene, dynamische Anpassung der Webseite. Die konsequente volldigitale Weiterentwicklung der HUK24 soll Kunden das Abschließen einer Versicherung so einfach wie möglich machen. "Geht es um Online-Standards gibt es kein InsurTech mit dem die HUK24 den Vergleich scheut," so Dr. Uwe Stuhldreier, Vertriebs- und Marketingvorstand der HUK24. Stuhldreier weiter: "Nach 18 Jahren im Markt haben wir auch heute nichts von unserem Enthusiasmus verloren."



Seit Jahren wächst die HUK24 trotz des Verzichts auf die Präsenz in Vergleichsportalen deutlich stärker als der Markt. Allein im Geschäftsjahr 2018 erhöhte sich der Vertragsbestand um 7,4 Prozent auf 5,5 Millionen versicherte Risiken und Verträge. Für das laufende Geschäftsjahr ist eine Erweiterung des Produktportfolios und eine Ausweitung auf weitere Sparten geplant.



Über die HUK24:



HUK24 ist mit über 2,1 Mio. Kunden der größte deutsche Online-Versicherer und Online-Pionier seit 2001. HUK24 bietet dem Kunden ausschließlich den Online-Kanal für den Antrags- und Bearbeitungsprozess - im Schadenfall stehen den HUK24 Kunden aber alle Kanäle des HUK-Coburg Schadenmanagements zur Verfügung. Mit diesem Geschäftsmodell ist die HUK24 zum achtgrößten deutschen Kraftfahrtversicherer aufgestiegen.



