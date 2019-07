Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Mit Blick auf die bereits vorgelegten Ergebnisse der Töchter Gamesa und Healthineers liegen die Gewinnerwartungen der Bank vier Prozent unterhalb der Durchschnittserwartungen, wie Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Während der Markt von einer Gewinnmarge von 11,3 Prozent ausgeht, rechnet der Experte zudem eher mit 10,7 Prozent./kro/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0098 2019-07-31/14:25

ISIN: DE0007236101